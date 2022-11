“Bruttissimo e spregevole” | attacchi scandalosi a Micol Incorvaia | apocalisse fuori dalla casa VIDEO

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ennesima bufera su: dopo le bordate ai suoi danni, arriva finalmente la cavalleria: squalifiche in arrivo nella Casa? Negli ultimi giorniè finita sotto il fuoco incrociato di Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti e Wilma Goich.(fonte youtube)In particolare, le due Vippone più anziane si sono accanite senza tregua sulla bionda interior designer. Il pubblico del “GF Vip 7” ha espresso una ferma condanna nei loro confronti, accusandole persino di bullismo ai danni di. Patrizia e Wilma hanno bollato la giovane compagna come brutta e indesiderabile, arrivando persino a dire: “Se io fossi un uomo, non la guarderei“. Per giunta, Patrizia Rossetti ha anche ricamato sull’eccessivo consumo di alcol di ...

Un cattivissimo,messaggio che sta passando in televisione. Se non ci piace nessuno non c'è bisogno per forza di screditare e di spendere le più brutte ...... che è mia sorella " ha sbottato Clizia Incorvaia " [...]Sono un brutto esempio di donne, sono proprio le tipiche donne che odiano altre donne , un cattivissimo,messaggio che ...Un cattivissimo, bruttissimo, spregevole messaggio che sta passando in televisione. Se non ci piace nessuno non c’è bisogno per forza di screditare e di spendere le più brutte parole”.Il rientro di Patrizia Rossetti e Wilma Goich nella casa del Gf Vip dopo il Covid ha acceso non poche polemiche. Il nuovo “bersaglio” delle due veterane stavolta sembra essere ...