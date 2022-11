“Brillante e geniale” | lo Washington Post incensa una commedia che umanizza i pedofili

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov — Può un’opera teatrale che ritrae con simpatia macchiettistica quattrodenunciando «l’eccessivo peso dello stigma sociale» nei loro confronti essere descritta come «» e «»? Ovviamente sì, il Medioevo è finito da un pezzo e questo assurdo discredito nei confronti degli stupratori di bambini dovrebbe terminare. Basta con i tabù! Ci ha pensato il, finito nei giorni scorsi al centro delle polemiche per una recensione eccessivamente entusiasta di Downstate,scritta da Bruce Norris in scena al teatro Playwright Horizons di New York fino al 22 dicembre. Lachequattrota dalSi ...