Brasile | Tite | 'Vittoria di gruppo Casemiro il migliore | Neymar ci manca'

Al 64', ilcerca l'occasione da goal con una ripartenza in contropiede e con Vinicius che ... Per fare più pressing sulla difesa elvetica,sostituisce molti giocatori. Il goal dell'1 - 0 ...... che per larghi tratti di partita riesce comunque a tenere a bada uncertamente più vivace rispetto al primo tempo. Diverse le sostituzioni di, che prova a cambiare volto alla squadra ...Doha, 28 nov. - (Adnkronos) - "È una vittoria di gruppo. Questa qualificazione è lo sviluppo del processo di questi ultimi quattro anni". Il ct del Brasile, Tite, commenta così il successo per ...A decidere le sorti della partita è una rete di Casemiro verso la fine. Ora, gli elvetici dovranno vincere contro la Serbia per passare il turno.