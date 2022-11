Brasile-Svizzera | Mondiali 2022 | probabili formazioni e diretta tv

(Di lunedì 28 novembre 2022) Continua la lunga corsa deicon tutte le Nazionali pronte a raccogliere punti essenziali per cercare di cogliere il pass alla fase a eliminazionedella massima rassegna iridata dedicata al calcio internazionale. Il Qatar sta mettendo in mostra tante selezioni interessanti, che vogliono emergere dal torpore o confermare la loro forza conclamata all’interno del circuito mondiale. La situazione nel Girone G vede le duein testa al raggruppamento scontrarsi in questa sfida che potrebbe già assegnare il primo posto. Non a caso, infatti, i carioca hanno battuto la Serbia 2-0, mentre laha avuto ragione di un combattivo Camerun. Ecco le ultime dacon le, il ...

Spazio ai gruppi G e H. Alle 14 c'è Corea del Sud - Ghana, alle 17, chiude alle 20 Portogallo - Uruguay. Prima sorpresa di giornata: escluso il portiere del Camerun (e dell'Inter) Andrè ...Entrambe le nazionali hanno perso al debutto: la formazione africana è stata superata 1 - 0 dalla, mentre Milinkovic - Savic e compagni sono finiti ko per 2 - 0 contro il. C'è un ...AL WAKRAH - È già tempo di calcoli per la Svizzera, a poche ore dall'attesissima sfida contro il Brasile. Il rocambolesco 3-3 fra Serbia e Camerun è un risultato che fa felice la nostra Nazionale, all ...Camerun-Serbia va in archivio come una delle partita più divertenti di questo Mondiale. Sei gol per un pareggio al triplice fischio, un 3-3 che fa sorridere soprattutto Brasile e Svizzera, squadre più ...