Brasile - Svizzera 1 - 0 | decide una magia di Casemiro! Verdeoro agli ottavi

(Di lunedì 28 novembre 2022) DOHA (QATAR) - Albasta un gol di Casemiro per avere ragione della, 1 - 0, e volaredi finale. Gli elvetici, che hanno retto all'urtofino al 83', quando il ...

19.16 Mondiali, agli ottavi anche ilDopo quella della Francia, arriva la qualificazione agli ottavi delche batte 1 - 0 laipotecando il 1° posto nel girone G. Dopo il gol annullato a Vinicius, i verdeoro di Tite passano all'83' con un gran destro al volo di Casemiro. Nell'altra partita ...DOHA (QATAR) - Albasta un gol di Casemiro per avere ragione della, 1 - 0, e volare agli ottavi di finale. Gli elvetici, che hanno retto all'urto verdeoro fino al 83', quando il centrocampista del ...Si chiude la seconda giornata con i gironi G e H: Portogallo-Uruguay il big match, in campo anche Brasile-Svizzera. Programma e pronostici Redazione Scommesse I gironi G e H… Leggi ...Ancora schierato nel ruolo di terzino sinistro della difesa a quattro, il giocatore granata è rimasto in campo tutta la partita ...