Brasile | il gay pride di Rio torna a Copacabana dopo due anni di assenza per Covid

Il Sole 24 ORE

... e quindi senza la sua consueta e tradizionale parata, ilpride di Rio de Janeiro torna sulle rive della spiaggia di Copacabana, in. Con l'intenzione di recuperare i simboli nazionali ...Il RioPride o Orgulho LGBT Rio, come è noto in, punta a far progredire la consapevolezza della diversità e contribuire a costruire un mondo senza pregiudizi e discriminazioni sessuali. ... Brasile, il Gay Pride di Rio de Janeiro - Il Sole 24 ORE Rio de Janeiro, 28 nov. (askanews) - Il gay pride di Rio de Janeiro e riconquista la celebre spiaggia di Copacabana dopo due anni di assenza per Covid. Migliaia di persone si sono date appuntamento pe ...(LaPresse) Dopo una pausa di due anni a causa della pandemia, è tornato il Gay Pride di Rio de Janeiro, in Brasile. Migliaia di persone di tutte ...