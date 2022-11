Bracchi raddoppia già il polo logistico di Castrezzato inaugurato a fine settembre

(Di lunedì 28 novembre 2022) Fara Gera d’Adda., società bergamasca che opera nel settore della logistica e dei trasporti, ha annunciato il raddoppio del propriodi, in provincia di Brescia,solo qualche settimana fa. Nonostante l’aumento dei prezzi delle materie prime, l’inflazione, rallentamenti e blocchi sulla rete logistica globale, il gruppo con sede a Fara Gera d’Adda continua la sua espansione, trainata dalla business unit cargo e supply chain, che riunisce trasporti eccezionali e logistica tecnica. Al’azienda ha aperto il nuovo hub di, oggi già ampliato fino a disporre i propri pallet su quarantamila metri quadri di spazio: una decisione presa in seguito a un accordo siglato con un fornitore ...

Corriere della Sera

Le ultime di Così il superbonusle colonnine di ricarica agevolabili in condominio di ... sull'altra Rally4 francese insieme ad Enrico. Tra le Peugeot 208 di Nicola Cazzaro con Nicolò ...Le ultime di Così il superbonusle colonnine di ricarica agevolabili in condominio di ... sull'altra Rally4 francese insieme ad Enrico. Tra le Peugeot 208 di Nicola Cazzaro con Nicolò ... Under 15 Nazionali: Parma-Juventus 2-1