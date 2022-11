Bot cinesi invadono Twitter di immagini porno per oscurare le proteste degli studenti

Formiche.net

...giornata di domenica per impedire che si diffondessero slogan e immagini degli studentiche ... La tecnica usata dai, probabilmente legati al governo cinese La tecnica usata da quelli che a ...Basta digitare, in caratteri, qualsiasi nome di una grande città dove sono avvenute le manifestazioni ed ecco che appaiono annunci di escort, signorine procaci in cerca di marito, siti porno e ... Chi apre TikTok si "apre" all'occhio cinese La denuncia del capo dell'osservatorio internet di Stanford. Gli account falsi sarebbero legati al governo di Pechino. L'azione avrebbe messo in ...L'account Air-Moving Device ha monitorato l'intensa attività dell'"esercito" virtuale di Pechino che cerca di rendere più ...