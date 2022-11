Borsa | Europa conferma flessione | Milano - 0 | 9%

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le Borse europeeno il rosso a metà giornata sulla scia delle proteste in Cina difronte all'ennesimo lockdown per un nuovo inasprimento del covid. Negativi anche i future su Wall Street. L'...

Le Borse europee confermano il rosso a metà giornata sulla scia delle proteste in Cina difronte all'ennesimo lockdown per un nuovo inasprimento del covid. Negativi anche i future su Wall Street. L'...L'comincia a essere conscia di questo: dobbiamo insieme costruire il futuro', ha concluso. Ppa - Cop - 28 - 11 - 22 11:32:47 (0211) 5 NNNN(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Le Borse europee confermano il rosso a metà giornata sulla scia delle proteste in Cina difronte all'ennesimo lockdown ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 nov - "Prevediamo che la Bce aumentera' i tassi di interesse di altri 75 punti base prima di giungere a una pausa. Inoltre, il suo bilancio potrebbe ridursi ...