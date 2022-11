Borsa di Milano oggi 28 novembre 2022

(Di lunedì 28 novembre 2022)– . Seduta pesante per Piazza Affari, con il Ftse Mib che termina le contrattazioni in calo dell’1,12%, maglia nera tra le Borse europee, tutte in calo in scia ai timori per le proteste popolari in Cina contro le politiche restrittive del governo in materia di Covid. Petroliferi, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::cede (-0,07%) con dato produzione, Bper +10%accelera (+0,2%), inflazione in linea con le stimenegativa (-0,2%): giù Iveco, Tenaris e Saipempeggiora (-2%), pesano Saipem e UnicreditEuropa sale in attesa dei dati sul lavoro Usa, ...

I mercati sono stati influenzati dalle proteste contro gli eccessi delle restrizioni anti-Covid in Cina. I riflessi sono stati negativi sulle borse dell'area. Quella di Hong Kong aveva aperto in calo ...