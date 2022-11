Bonus 150 euro nello stipendio | chi lo percepisce e chi è escluso | tutte le info utili

Ileuro sta arrivando: per milioni di lavoratori italiani è tempo di riscuotere il sostegno introdotto dal decreto Aiuti ter - varato dal governo Draghi - contro il caro energia e l'inflazione. ...CI sono poi anche ileuro per una parte degli aventi diritto all'indennità una tantum, oltre alla cassa integrazione a zero ore erogata direttamente dall'INPS. Vediamo dunque le date di ...Più di 300 mila domande presentate alle Casse degli ordini per il sostegno anti inflazione: un terzo arriva dagli avvocati, ma hanno presentato richiesta anche 40 notai ...Pagamenti INPS di dicembre 2022: ecco quando arrivano i pagamenti di NASpI, CIG, RdC e PdC, Assegno Unico, pensioni e Bonus 150 euro, tutte le date.