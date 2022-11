Bob Orton sul ritorno di Randy | “Sta tornando”

(Di lunedì 28 novembre 2022)è fuori dalle scene da un po’ in conseguenza di un intervento di “fusione” alla schiena. Il Legend Killer è ritenuto un veterano, con la sua carriera ultraventennale alle spalle, che però gli ha presentato il conto costringendolo ad uno stop forzato per rimettere a posto la sua spalla. Ricordiamo chenel suo ultimo periodo in WWE aveva stretto un legame fortunato con Matt Riddle, dando vita all’ RK-BRO, team molto osannato dal pubblico. Lo stesso maestro dell’RKO ha dichiarato di aver vissuto il periodo più sereno della sua lunga e tribolata carriera, proprio grazie alla collaborazione con Riddle. Per cui, questo stop, risulta doppiamente indigesto. Cowboy BobDurante la sessione “virtuale” di autografi della Wrestlefest, il padre di The Viper Bob, alla domanda ...

Tuttowrestling

Mentre ne parlavamo ieri sera, è uscita una nuova canzone di BethDylan, che ha 81 anni, ha pubblicato le date del tour europeo del prossimo autunno: in Italia per ora non viene. ...... Sasha Garron, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Joe Kelly, Bill Lawrence, Jamie Lee, Michael- ... Hawk Ostby, Glenton Richards; Prime Video Animation "An Incon - Wheelie - ent Truth" ('s Burgers)... Novità sull'infortunio di Randy Orton È più serio di quanto non si pensasse,” ha riportato Meltzer. Anche il padre, la leggenda Bob Orton, si era espresso per quanto riguarda questo infortunio: "Ha un po' di problemi alla schiema. Penso ...