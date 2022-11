Bernardeschi | «Sono andato in Canada per uscire dalla comfort zone»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Federico, ex giocatore della Juventus, ospite della trasmissione Il Circolo dei Mondiali su Rai 1 ha parlato del suo addio all’Italia Federico, ex giocatore della Juventus, ospite della trasmissione Il Circolo dei Mondiali su Rai 1 ha parlato del suo addio all’Italia. Le sue dichiarazioni:– «Andare inè stata una scelta voluta. In Europa avevo dato già tanto e misentito pronto per una nuova esperienza. Anche per” dell’Italia e dell’Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La sospensione non ha avuto gli effetti sperati, tanto che le ospitiriuscite a pareggiare e a ... Taiani n.e., Boninsegna 12, Fiore 6, Pavani 5, Campisi n.e., Cavalli (L2),n.e., ...INTERVISTA: 'MONDIALE DOVEVAMO ANDARCI DI DIRITTO' Sul trasferimento a Toronto: 'Non mimai pentito della scelta, volevo cambiare e l'ho fatto al 100%. Ho trovato un altro mondo, ...Già salito alla ribalta delle cronache per la sua decisa presa di posizione contro la decisione della FIFA di non far indossare, ai capitani di alcune Nazionali che ne avevano fatto richiesta, la fasc ...L'ex bianconero Federico Bernardeschi, ospite di Raisport, è tornato sul suo addio alla Juventus: "Per fortuna avevo la possibilità di scelta, non è scontato. Ho ...