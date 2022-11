Benitez si esalta | “Napoli è casa mia | felice che stia andando bene” | poi il retroscena su Spalletti!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 28 novembre 2022) Rafa, ex allenatore deldal 2013 al 2015, ha lasciato un bel ricordo in terra partenopea nonostante abbia concluso la sua avventura azzurra con un’amara mancata qualificazione in Champions League. Conversazione trae Spalletti: le parole Due i trofei conquistati dal tecnico spagnolo, una Coppa Italia e una Supercoppa ai danni rispettivamente di Fiorentina e Juventus. Grazie all’ex Real Madrid e Chelsea tra le tante squadre importanti allenate, sono arrivati agiocatori del calibro di Higuain, Mertens, Albiol e Reina. L’ex tecnico delha dichiarato in questi giorni di aver avuto una conversazione con Spalletti, i due hanno parlato del momento dele della lotta scudetto. Luciano Spalletti (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo ...