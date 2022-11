Benitez | «Reina era un giocatore chiave nello spogliatoio del Napoli | per questo Adl lo riprese»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 novembre 2022) Rafaè stato ospite ieri sera di “Sky Calcio Club”. L’ex allenatore di Liverpool, Real Madrid eha parlato delle sue ex squadre, compresa quella partenopea, oggi allenata da Luciano Spalletti. “Io sono molto rispettoso e sento gli allenatori di una mia ex squadra solo quando le cose vanno bene.e Liverpool sono casa mia e dopo la fine della conversazione con Spalletti quando gli ho chiesto ‘Potete vincere lo scudetto’? mi ha risposto: ‘Scaramanzia’. Asi è creato un bellissimo ambiente e Spalletti è una persona intelligente, peròè un anno speciale perché con il Mondiale in mezzo alla stagione cambia tutto. Penso che alla ripresa i giocatori avranno bisogno di un mese per riprendere la forma, rivedremo le squadre vere solo a febbraio. Il...