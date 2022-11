Belgio-Marocco infiamma Bruxelles

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo la vittoria, di domenica delsulai mondiali in Qatar, i festeggiamenti dei tifosi marocchini asono sfociati in pesanti scontri con le forze dell’ordine. Decine L'articolo proviene da il manifesto.

... spesso accusata di non riuscire a garantire l'ordine pubblico, come è accaduto coi tafferusgli scoppiati a Bruxelles dopo la partita dei mondiali di calcio traVideo su questo argomento Qatar 2022, scontri a Bruxelles dopo(ANSA) - DOHA, 27 NOV - "Siamo davvero delusi. Volevamo qualificarci oggi agli ottavi ma ci siamo imbattuti in un ottimo Marocco, che si merita i complimenti. Noi dovremo recuperare ...Belgio la fine di una generazione. Lapidario, inappellabile, sicuro. “Abbiamo una buona squadra ma ora è troppo tardi, siamo troppo vecchi. La grande occasio ...