Beautiful anticipazioni 29 novembre 2022 | Ridge e Katie attendono Justin!

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nella puntata diin onda martedì 29sono molto in ansia perchè, dopo che Justin è uscito dalla Forrester per pedinare Quinn, non hanno più avuto sue notizie. Intanto la Fuller con Carter tentano di spiegare al Barber come stanno davvero le cose. Steffy intanto non sa quello che sta per accadere a casa sua. Paris poi deve dare una notizia importante a Zende. Seguite questo episodio anche in streaming alle ore 13:45 su Mediaset Infinity. Puntata didel 29, la scoperta di Justin Justin ha pedinato Quinn e l’ha sorpresa in compagnia del suo amante. Colta sul fatto la Fuller resta sorpresa di vedere l’avvocato in casa di Carter e cerca, dopo un primo momento di forte imbarazzo, di spiegargli che ...