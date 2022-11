Beautiful anticipazioni 28 novembre – 2 dicembre 2022 | Justin scopre Carter e Quinn a letto insieme

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 novembre 2022)E’ stata in disparte per qualche giorno ma ora Sheila è pronta per dare nuovi grattacapi a Steffy e Finn. Nelle puntate di questa settimana di, la mefistofelica donna si introdurrà a casa della “nuora” per vedere suo nipote. Maggiori info su quello che accadrà nella soap a stelle e strisce nelleche seguono.è in onda dal lunedì al sabato alle 13.45 su Canale 5 (il sabato fino alle 14.30) ed è disponibile in streaming live o on demand su Mediaset Infinity.: da lunedì 28a sabato 2Paris (Diamond White) annuncia a Steffy (Jacqueline McInnes Wood) e a Finn (Tanner Novlan) che andrà via da casa loro. Nel frattempo, ...