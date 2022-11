“Beati voi che fate tutto giusto” | la risposta di Paola Turani agli hater sotto al video della pappa

(Di lunedì 28 novembre 2022)ama condividere momentisua quotidianità con i follower, molti di questi riguardano suo figlio Enea Francesco, che ha da poco compiuto un anno. L’influencer ne approfitta spesso per confrontarsi sulle difficoltà che possono esserci nella gestione di un bambino vivace come il suo, consapevole però che questi situazioni siano più che normali. Ora la 34enne è alle prese con una fase che tutte le neo mamme si sono travate ad affrontare, quella in cui i bimbi provano a mangiare lain autonomia. In questi frangenti ognuno può reagire diversamente ed è necessario avere pazienza. Vi raccomandiamo... Le mamme e il diritto di essere stanche: sue ildi Carolina Capria ...

Aibi

Non come la dà il mondo, io la do a' ( Gv 14, 27). Qual è la pace che Gesù ci dona, e in che ... 'gli operatori di pace ' ( Mt 5, 9).noi consacrati se ci impegniamo a seminare pace con ...... la cui memoria ricorre effettivamente oggi, bensì iLuigi e Maria Beltrame Quattrocchi: " ... per nessun altro che perlettori, evidentemente, curiamo il nostro portale, anche nella sezione ... Ognissanti. Chi sono i Santi 'a cui votarsi' E fin qui, come si suol dire, nulla di nuovo: a onore del vero avreste dovuto vivere sotto una roccia per gli ultimi nove mesi (e se questo è il caso – beati voi) per non essere incappati nei numerosi ...27989. Baracca 24. 9 aprile 1944. Un numero. Un luogo. Una data. È tutto ciò che è rimasto di lei quando il suo corpo è stato incenerito nell’inferno di Auschwitz, o l’unica cosa che i suoi carcerieri ...