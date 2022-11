Bandiera anti-Kosovo in spogliatoio | Fifa apre inchiesta contro Serbia

(Di lunedì 28 novembre 2022) Laha aperto un’in seguito ad un esposto presentato dalin merito allaesposta dallanel proprioprima della partita, poi persa,il Brasile. Lain questione raffigurava un contorno delriempito con ladella, con le parole “nessuna resa”. Un gesto tutt’altro che distensivo nella continua tensione tra l’etnia serba e il governo a guida albanese in. Ilha dichiarato l’indipendenza dallanel 2008 ma quest’ultima non lo riconosce come paese indipendente. SportFace.

