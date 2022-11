“Aziende Aperte” | al via l’iniziativa per conoscere le eccellenze del territorio

(Di lunedì 28 novembre 2022) Fiumicino – “Parte, un’iniziativa pensata perdirettamente produttori,eddel nostro. Un modo per assistere ai processi di creazione dei migliori prodotti agroalimentari che il nostro comune offre“. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli. “Un progetto nato e sviluppato da un’idea del Biodistretto Etrusco Romano e patrocinato dal Comune di Fiumicino in un’ottica di promozione territoriale, di diffusione al pubblico della cultura del lavoro contadino, delle peculiarità locali che rappresentano uno dei fiori all’occhiello del tessuto produttivo del nostro Comune – continua Antonelli -. Vogliamo, in questo modo, far sì che si crei un rapporto diretto e di fiducia tra i cittadini e i visitatori e le ...

QFiumicino.com

... quelli della Prosecchina 1340, per un totale complessivo di 2940 (con iscrizioni ancoraper ...una corsa che poterà i partecipanti tra i vigneti ma anche proprio dentro le cantine e le...Sonodal 14 novembre le candidature per partecipare al 'Bando Idea innovativa, la nuova ...'in rosa' che crescono a un ritmo maggiore della media italiana visto che il tasso di crescita ... Antonelli: “Aziende Aperte, un progetto per conoscere le eccellenze del territorio” Accade così che le aziende sanitarie come quella veneta potrebbero alla fine ... decidono di dare addirittura le dimissioni in massa dalla sanità pubblica, andando ad aprire, come spesso accade, ...Nel panorama imprenditoriale siciliano è ormai difficile il riscontro di aziende che sono sulla breccia in maniera continuativa da anni. Tante imprese hanno chiuso i battenti, travolte dalla crisi gen ...