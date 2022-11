Avellino | stangata dal Giudice Sportivo | multa e gara a porte chiuse

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiper la sfida interna contro la Fidelis Andria. E’ questa la decisione assunta dalin riferimento ai fatti accaduti lo scorso 7 novembre allo “Zaccheria” contro il Foggia. SOCIETA’ FOGGIA OBBLIGO DI DISPUTARE UNAE AMMENDA DI € 10.000 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. e), 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., relazione e atti di indagine proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica). SOCIETA’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA ...

TuttoAvellino.it

A livello nazionale la crescita è stata del 135%, con unaa famiglia pari in media a 1.820 ... classificatesi dal decimo al quarto posto, si segnalano: Cosenza (+118,9%);(+116,8%); ...... che si traduce in unadi 1.820 euro in media in più a famiglia nell'arco di 12 mesi. Il ... partendo dalla decima piazza: Cosenza (+118,9%);(+116,8%); Gorizia (+116,4%); Reggio ... Avellino, che stangata: contro la Fidelis Andria a porte chiuse per gli incidenti di Foggia Caro energia. Ad Avellino la bolletta schizza del 116 per centro. Per energia elettrica, gas e altri combustibili, voce che include gas, luce (mercato libero e tutelato), gasolio per riscaldamento e c ...Alcuni comuni hanno visto il prezzo delle utenze crescere oltre la media nazionale, fissata al 135%, e raggiungere addirittura il 160%. Ci sono però anche alcune zone che hanno mantenuto bassi i prezz ...