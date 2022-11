Autonomia | Calderoli “Necessario ricreare le Province”

(Di lunedì 28 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Credo che siail soggetto Provincia”. Così il ministro per gli Affari regionali Roberto, in occasione dell’evento Lombardia 2030, a Milano.“Purtroppo moltissimi Comuni in Italia e in Lombardia hanno dimensioni ridotte e si sono trovati in difficoltà con la soppressione delle– ha spiegato il ministro -, che potevano svolgere funzioni per conto dei Comuni più piccoli. Credo che la ridefinizione di un soggetto intermedio fra Regioni, Comuni grandi e piccoli sia qualcosa di determinante”. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

