Auto elettriche | così la Cina si sta mangiando l’America Latina

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Laha trovato il suo Eldorado del 21° secolo in America. Impeccabile analisi del quotidiano spagnolo ABC. Proprio come fecero i conquistadores spagnoli secoli fa, lasta cercando il suo Eldorado in Americama non si tratta più solo di oro, ma anche dei minerali che guidano le nuove tecnologie del XXI secolo. Il più importante di questi è il litio, usato nelle batterie di un settore cruciale per il futuro: le. L’85% delle sue riserve globali si concentra nel “triangolo del litio” formato dalla confluenza dei confini di Argentina, Cile e Bolivia nella Diagonale Arida del Sud America, che si estende fino al Perù. Sebbene il maggiore produttore di litio sia l’Australia, lapunta sul...