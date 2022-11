Aurora Ramazzotti pubblica il video della sorellina che allontana il paparazzo

Repubblica TV

, in dolce attesa del suo primo figlio, è sempre inseguita dai paparazzi, ansiosi di rubare attimi della sua vita privata. L'ultima imboscata dei fotografi, tuttavia, è stata ...Da quando ha confermato la notizia della propria gravidanza,è un'osservata speciale da parte dei paparazzi, che la seguono ovunque alla ricerca dello scatto perfetto: questa volta però la 27enne influencer milanese ha potuto contare su una ... Aurora Ramazzotti, così la sorella di 7 anni diventa guardia del corpo e caccia i paparazzi Aurora Ramazzotti, in dolce attesa del suo primo figlio, è sempre inseguita dai paparazzi, ansiosi di rubare attimi della sua vita privata. L’ultima imboscata dei fotografi, tuttavia, è stata sventata ...Due paparazzi davanti casa e la sorella di 7 anni intenta ad allontanarli. Aurora Ramazzotti ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede la sorellina, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Tru ...