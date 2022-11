Aurora Ramazzotti inseguita dal paparazzo | la reazione della sorella di 7 anni è incredibile

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 28 novembre 2022)ha postato su Instagram una storia in cui si vede la sorellina, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, inseguire uno dei paparazzi appostati in giardino e cercare di allontanarlo. Tuttavia, sebbene possa sembrare improbabile che il fotografo, molto bravo a svignarsela, non sia riuscito a immortalare la 27enne influencer, la scena è singolare. Inoltre, ladi 7stava cercando di allontanarli.racconta come ha reagito davanti al test di gravidanza positivo: il retroscenacontro i paparazzi, ladi 7La guerra tra ...