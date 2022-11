Audi - In arrivo il super roaming per la ricarica delle elettriche

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dall'1 gennaio 2023, i clienti dell'potranno accedere a un nuovo servizio per ladella Casa di Ingolstadt: il programma si chiamaCharging ed è la diretta evoluzione di e-tron Charging Service. Rete e piani tariffari.Charging, di fatto un, sarà disponibile in 27 Paesi europei e consentirà di accedere a oltre 400 mila punti di(oltre 31 mila in Italia) gestiti da 800 fornitori. Saranno inclusi più di 1.900 punti della rete Ionity in grado di garantire potenze fino a 350 kW. I clienti potranno usufruire del servizio grazie a un unico contratto annuale e a tre piani tariffari: il Basic, senza canone mensile, prevede una tariffa di 0,60 euro/kWh in caso di colonnine in ...

Dall'1 gennaio 2023, i clienti dell'Audi potranno accedere a un nuovo servizio per la ricarica delle elettriche della Casa di Ingolstadt: il programma si chiama Audi Charging ed è la diretta evoluzione di e-tron Charging Service. Rete e piani tariffari. Audi Charging, di fatto un super roaming, sarà disponibile in 27 Paesi europei e consentirà di accedere a oltre 400 mila punti di ricarica (oltre 31 mila in Italia) gestiti da 800 fornitori. Saranno inclusi più di 1.900 punti della rete Ionity in grado di garantire potenze fino a 350 kW. I clienti potranno usufruire del servizio grazie a un unico contratto annuale e a tre piani tariffari: il Basic, senza canone mensile, prevede una tariffa di 0,60 euro/kWh in caso di colonnine in corrente alternata e di 0,79 euro/kWh per quelle in corrente continua.