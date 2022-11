Attenta Italia | sta tornando il comunismo Socci | la rivelazione choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Immersi nelle polemiche del giorno, rischiamo di non vedere - per dirla con Bersani - la mucca nel corridoio. Oltretutto non è una pacifica mucca, ma un Dragone, enorme e vorace. Di colore rosso. Qualcuno però se n'è accorto e ha suonato l'allarme. L'ex premier australiano Kevin Rudd - esperto di Cina ha firmato un saggio su "Foreign Affairs" in cui spiega che il XX Congresso del Partito Comunista Cinese, concluso da poco, ha segnato una svolta storica. Oltre a consacrare il dominio incontrastato di Xi Jinping, ha sancito il ritorno del marxismo-leninismo come ideologia guida di una grande potenza planetaria: «Il presidente cinese» scrive Rudd «crede profondamente nel marxismo-leninismo, la sua ascesa certifica il ritorno su scala mondiale dell'uomo ideologico». Rudd, analizzando il lessico (nuovamente) marxista di Xi in questo Congresso di svolta, sottolinea che il leader cinese ha ...