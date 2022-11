Atalanta | oggi si ritorna a Zingonia Testa alle amichevoli invernali

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’ritornerà adnarsi ain vista delle prossimedi dicembre: tanti test per ripartire alla grande Eccezione fatta per coloro che sono impegnati ai Mondiali in Qatar, l’per prepararsi al meglio in vista dellecontro Frankfurt, Nizza, Betis e AZ (con la ripresa della stagione dietro l’angolo). L’obiettivo sarà quello dire e sperimentare, soprattutto per cercare di capire dove questa squadra necessiti dei miglioramenti, nonostante abbia una buona base tecnica. IL COMUNICATO –«Riposo finito per i nerazzurri che da lunedì 28 novembre riprenderanno con una seduta al pomeriggio la preparazione durante la lunga sosta del campionato per ...