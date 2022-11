Ascolti TV | Domenica 27 novembre 2022 Spagna-Germania fa il pieno con 7 | 6 milioni 34 7% Il Circolo al 9 6% | dietro a Fazio 11 3% e 12 5% che supera anche Canale 5 10 4%

tv di27 novembre 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Spagna - Germania " contro " Dopo il matrimonio ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...... spesso sono ospiti negli altri programmi del daytime come La vita in diretta,In, Da noi a ruota libera ed appunto Oggi è un altro giorno contribuendo a creare hype ed alzare gli. ...E' boom di ascolti anche nel pomeriggio per i mondiali ma Canale 5 porta a casa un risultato pazzesco con Amici 22 e Verissimo: ecco i dati Non pesa l’assenza di Domenica IN nel pomeriggio di Rai 1. I ...Ascolti tv dati auditel ieri pomeriggio domenica 27 novembre 2022: chi ha vinto tra Amici, Verissimo e i Mondiali 2022 sulla Rai