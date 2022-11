Ascolti tv | ancora ottimi risultati per il Mondiale

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nella serata di ieri, domenica sera,boom per Spagna-Germania Nella serata di ieri, domenica 27 novembre 2022, su Rai Uno, la partita dei Mondiali di calcio Spagna-Germania ha conquistato 7.634.000 spettatori pari al 34.7% di share. A seguire la trasmissione Il Circolo dei Mondiali ha coinvolto 1.778.000 spettatori pari al 9.6%. Su Canale5 la prima tv di Dopo il matrimonio ha ottenuto 1.941.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.055.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è stato visto da 1.614.000 spettatori pari all’8.4%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha ottenuto 2.454.000 spettatori con l’11.3% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.793.000 spettatori con il 12.5%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 635.000 spettatori (4.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 780.000 spettatori pari al 7% ...

