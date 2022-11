leggo.it

Dal Calcio Totale all'Arte Totale Se la precedente maglia blu, sempre disegnata da Nada Pivetta per LeSportif e AS, celebrava la vittoria dell'Italia al Mondiale del 1982, questa volta l'......LeSportif che celebra appunto il trionfo degli azzurri in Spagna : una collezione progettata in collaborazione con Wolfgang Natlacen , artista italo - francese e presidente dell' AS, ... AS Velasca e Le Coq Sportif hanno presentato le maglie per la stagione 2022/23, realizzate da Nada Pivetta Dopo aver vissuto il sogno di accarezzare il manto erboso dello Stadio Penzo per giocare un’amichevole di lusso con la selezione della Squadra Diaspora, in sostituzione al Mondiale in ...