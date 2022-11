Arriva il Bonus elettrico e gas | lo hai subito e vale tanto | guida richiesta | soldi extra nuovi

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 28 novembre 2022)e gas come sostegno concreto contro il caro – energia. Una nuova iniziativa che persegue lo scopo di alleggerire il peso delle bollette sulle famiglie più bisognose. Sembrano ciliegie. Uno tira l’altro. In tutta Italia spuntanoche nascono per tentare di dare supporto alle famiglie ed alle imprese contro il caro – bollette. Le amministrazioni comunali rastrellano quei pochi fondi disponibili per metterli a servizio delle famiglie a più basso reddito e magari con persone anziane o malati in casa.e gas (Fonte: ilovetrading.it)E’ una corsa contro il tempo nel tentativo di dare il più possibile ad una platea di persone la più vasta possibile. Ma non è facile. La morsa delle crisi sta stringendo come non mai e forse, in questo momento, si pagano gli sforzi delle ...