Arpac | in corso rilievi dopo l’incendio al metanodotto di Forchia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Intorno alle 22 di ieri sera una squadra di tecnici del dipartimentodi Benevento è giunta di iniziativa in località Campo Sportivo ain seguito aldivampato in prima serata al locale. Sul posto erano presenti Carabinieri, Vigili del fuoco, tecnici Snam. Al momento dell’arrivo dei tecniciera già estinto. Il vento appariva orientato prevalentemente verso la strada statale Appia. Nonostante l’evento sia apparso di entità contenuta grazie al tempestivo intervento delle forze in campo, i tecnicihanno proceduto comunque a installare tre postazioni, ciascuna con cinque campionatori passivi per la determinazione delle concentrazioni in aria di biossido di azoto, ozono, ...