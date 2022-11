Arma di Taggia | un uomo morto da 10 giorni è stato trovato grazie all' abbaiare del cane

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 28 novembre 2022) Unall’interno di un alloggio nelle “Torri di Colombo” addi. Ad attirare l’attenzione dei vicini èil suoche abbaiava di continuo. Si aspetta l’autopsia per confermare le cause della morte dell’. Le prime verifiche daterebbero ad almeno 10fa la data stimata del decesso e l’animale potrebbe aver vegliato il corpo del padrone per tutto il tempo. Il forte e continuodel, forse affamato e assetato, ha messo in allarme i vicini che hanno chiamato le forze dell’ordine. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento facendo la macabra scoperta del cadavere riverso a terra.