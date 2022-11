Calciomercato.com

Questa l' emozionantediventata virale inin cui gli chiede di cambiare idea. ' Come faremo a convincerti Se siamo così disastrosi, come ti convinceremo Nessuno di noi argentini ...Il torneo vinto all'epoca dalla Germania Ovest in finale contro l', con l' Italia che ... l'ex presidente della Lega B Andrea Abodi ha spedito in questi giorni una nuovaalla UEFA per ... Argentina, la lettera del 15enne Enzo Fernandez a Messi: 'Per favore torna in Nazionale e perdonaci' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...Nel 2016 Enzo Fernandez scrisse una lettera a Messi invitandolo a non lasciare l'Argentina, diventando dopo 6 anni suo compagno e amico ...