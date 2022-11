(Di lunedì 28 novembre 2022) È una delle situazioni più dibattute nell'ambito della circolazione stradale. L' incidente per apertura dello sportello cheinavvertitamente un altro veicolo come una bici o una, ...

leggo.it

... nell'ordinanza numero 33536 dell'11 novembre che vedeva di fronte per una richiesta di risarcimento danni il passeggero di un'auto che nello scendere urtato con launa moto in sorpasso ...ladestra e colpisce la moto, la Cassazione censura il centauro: 'No a sorpassi lato passeggero' Divorzia dal marito ma restano amici: 'Gli ho trovato la nuova fidanzata e le do ... Apre la portiera destra e colpisce la moto, la Cassazione censura il centauro: «No a sorpassi lato passeggero» Apre la portiera destra e colpisce la moto, la Cassazione censura il centauro: «No a sorpassi lato passeggero» Divorzia dal marito ma restano amici: «Gli ho trovato la nuova fidanzata e le do consigli ...È una delle situazioni più dibattute nell’ambito della circolazione stradale. L’incidente per apertura dello sportello che colpisce inavvertitamente un altro ...