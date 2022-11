Antonino | squalifica per le frasi su Oriana? Belen tirata in mezzo | appello social e paragone con De Martino

in vista al GF Vip C'è chi li difende parlando di semplici battute tra 'maschi', ma la verità è ben altra. Nel 2022 ancora c'è chi commenta le prestazioni proprie e/o della ...È bollita, ha la fi*a bagna**, è bagna**" suscitando le risate si. La regia pare abbia ... Il web chiede a gran voce lacome è stato per Salvo Veneziani che parlò di una concorrente ...Antonino, squalifica per le frasi su Oriana Belen Rodriguez tirata in mezzo, appello social e paragone con Stefano De Martino.Al GF Vip scoppia la polemica su Antonino Spinalbese dopo che, insieme a Charlie, ha dato i voti ad Oriana Marzoli e alla sua ...