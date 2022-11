Antonella Clerici e il messaggio in diretta a Luciana Littizzetto | Ho fatto come mi hai detto tu

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 28 novembre 2022) Durante la puntata di oggi di È Sempre Mezzogiorno,si è rivolta ae le ha lanciato unmolto particolare. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole. Comincia una nuova settimana e con essa, il popolare programma di Rai 1 condotto da. Tra cucina, buonumore e consigli per risparmiare, il format continua a convincere ed è un appuntamento fisso per tutti gli affezionati telespettatori che trovano nel contenitore, l'aperitivo perfetto in attesa dell'informazione del Tg1. La puntata del lunedì, segue all'appuntamento della domenica con Che Tempo Che Fa su Rai 3.si da da fare con il suo consueto monologo e in una delle ultime occasioni, ha ...