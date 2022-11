Ancona | le primarie spaccano il centrosinistra | l’assessora Ida Simonella vince per 45 voti Chi è la delfina della sindaca che rischia contro Fdi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ledelin due, ora la coalizione, allargata al Terzo Polo, si lecca le ferite e ha pochi mesi per sanare una frattura profonda. Ida, attuale assessore comunale a Bilancio, Porto e Pnrr, ha vinto di corto muso. Appena 45in più rispetto al rivale Carlo Pesaresi, avvocato, considerato un underdog alla vigilia eppure in grado di ottenere un largo consenso: 1.9581.913. Nessuno dei due candidati è iscritto al Partito Democratico o a un altro movimento politico. Ora spetta al Pd anconetano, più che ai partiti e alle civiche a sostegnocoalizione, ricucire lo strappo che la campagna elettorale ha soltanto nascosto. Ad– al momento unico capoluogo ...

2' di lettura 27/11/2022 - Ida Simonella vince di "corto muso" sull'avversario Carlo Pesaresi. 3882 i votanti che hanno espresso il loro voto alledi, solo 45 i voti di scarto tra i due candidati Si è confermata essere una sfida sul filo di lana quella tra i candidati allediCarlo Pesaresi e Ida Simonella . A ...2' di lettura Ancona 28/11/2022 - Rubini (AIdC): "La Sindaca in scadenza invece di liberare il campo indica il suo successore in piena continuità con la sua idea di gestione della città e con i soliti ...Sarà l'assessora comunale la candidata sindaca di Ancona per il centro sinistra alle amministrative di primavera ...