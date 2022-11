Ambrosini e il derby di Champions | “La rivalità in quegli anni era diversa”

Milan News

...(più Don Bosco nel primo tempo e più Levanto nel secondo) e così termina in parità uninfatti ... Altre azioni rilevanti: al 45' grande Greci su Righetti lanciato da, al 47' tocca a ...... vincendo ilcontro Ferrara, l'OraSì Ravenna torna subito in campo per un'altra gara ...Piazzale Paolo Tordi Ingresso tifoseria ospite: Via Fausto Coppi Per raggiungere il Carisport da ... Ambrosini ricorda i derby di Champions: "In quegli anni la rivalità era diversa" Durante la prima puntata di "On the Pitch", format di Milan TV, Massimo Ambrosini ha parlato così dei derby di Champions del 2003: "a rivalità in quegli anni, non me ...Paolo Maldini, che ha il record di presenze nella stracittadina di Milano, 56 presenze ed un gol, parla così del Derby della Madonnina ai microfoni di Milan TV per il format "On ...