Amar | ' nuovo Parlamento si occupi dei decreti attuativi Testo unico per le malattie rare'

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov.(Adnkronos Salute) - "A quasi un anno dall'approvazione delper le, ci aspettavamo qualcosa di più. E' troppo poco il decreto sul comitato, che non è stato convocato nemmeno una volta", afferma Fortunato Nicoletti, vicepresidente di ‘Nessuno è escluso Odv' - Alleanza), intervenendo questa mattina al primo incontro pubblico tra parlamentari della nuova Legislatura e rappresentanti delleorganizzato dall'Osservatorio(Omar) in collaborazione con le associazioni dell', in occasione del VII Orphan drug day. "Le associazioni – continua Nicoletti - hanno problemi sull'assistenza farmaceutica e farmaci, ...

