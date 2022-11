Adnkronos

...con le associazioni dell', in occasione del VII Orphan drug day. "Le associazioni " continua Nicoletti - hanno problemi sull'assistenza farmaceutica e farmaci, ma ci auguriamo che il...... malattie rare, le richieste del settore algoverno', primo incontro pubblico organizzato da Omar per il confronto tra associazioni di pazienti aderenti all'(Alleanza malattie rare), ... Amar, 'nuovo Parlamento si occupi dei decreti attuativi Testo unico per le malattie rare' Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - "La creazione del nuovo Intergruppo parlamentare per le malattie rare, la numerosità degli aderenti, l'inclusione di quei parlamentari della precedente legislatura..L’eurodeputata del gruppo Greens/Efa chiede alla Commissione se il progetto presentato dalla società Unità di Misura, finanziato dal PNRR, ...