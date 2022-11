Allerta meteo per il Sud | «Da domani arriva un nuovo ciclone | rischio idrogeologico è alto»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo in peggioramento soprattutto in Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Dove sono attese piogge abbondanti anche sotto forma di nubifragio o alluvioni lampo, che potrebbero rendere più difficili i soccorsi. Neve sugli Appennini sopra i 1100 metri e temperature in calo

per le Regioni meridionali: dopo un lunedì di tregua dalle piogge, nel corso di domani, martedì 29 novembre, l'ennesimo ciclone piomberà infatti sull'Italia. Il vortice giungerà sul ...L'Italia sarà pronta all'arrivo del nuovo ciclone atteso da martedì 29 Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ancora una volta mette inle regioni meridionali, infatti ... Allerta Meteo: Avviso della Protezione Civile, dopo una tregua, forte maltempo minaccia il Sud; dettagli Nessuna allerta meteo presente. martedì, 29 novembre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, è ...Tempo in peggioramento soprattutto in Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. Piogge abbondanti anche sotto forma di nubifragio o alluvioni lampo. Neve sugli Appennini sopra i 1100 metri e temperatur ...