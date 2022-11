Allarme salmonella e listeria in coppa e salame | ecco i prodotti richiamati dalla catena di supermercati Aldi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ladiha rchiamato dal mercato la “di suino 100 gr” a marchio Freschi per te (con scadenza il 13 dicembre 2022) e il “campagnolo” a marchio Gourmet Finest Cuisine (12 febbraio 2023 e 14 febbraio 2023) per. “A seguito di analisi in autocontrollo effettuate da, è stata riscontrata in alcuni campioni del prodotto ‘di suino 100 gr’ a marchio Freschi per te la possibile presenza dimonocytogenes, motivo per cui l’articolo non può essere consumato. Il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filialifino al giorno 24 novembre 2022. La vendita dello stesso è stata tempestivamente bloccata e ...