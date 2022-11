Alla Fiera di Bergamo il primo forum nazionale dedicato alle polizie locali

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 novembre 2022) Martedì 29 e mercoledì 30 novembre 2022 ladiospita ildelle. La manifestazione è promossa da Promoberg in collaborazione con Foxpol (associazione di Promozione sociale operativa nella Formazione e Sicurezza stradale e nelle Politiche della legalità) e PSP Equipement (azienda di Carvico specializzata nelle forniture di accessori e abbigliamento per le Forze dell’Ordine) ed è rivolta ai Corpi e ai Servizi di Polizia Locale. L’ingresso è gratuito, previo accredito online sul sito dell’evento (link: www.polizialocale.it). La gratuità, oltre che per l’area espositiva (stita nella Gria centrale e nei due foyer laterali del polo fieristico di via Lunga), ...