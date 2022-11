Alice celebra Franco Battiato | «La mia voce | per tenere viva la sua arte»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 novembre 2022) L'artista presenta il nuovo album, Eri con me, in cui interpreta sedici brani scritti dal compianto artista, frutto di una lunga collaborazione: «Desidero essere strumento di ciò che ci ha lasciato, che è un bene prezioso e va annaffiato». Poi la rivelazione: «Se non lo avessi incontrato, avrei smesso di cantare»