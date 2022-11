Alex Sandro intrigo di mercato scoppiettante | ci stanno pensando seriamente

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 28 novembre 2022)è un giocatore di grande classe che ora si sta mettendo in mostra al Mondiale e diverse squadre lo vogliono acquistare. Il Mondiale in Qatar 2022 sta facendo vedere finalmente l’che tutti quanti ci ricordavamo nelle prime stagioni con la Juventus, con il brasiliano che dunque ormai sta diventando un giocatore determinante per quanto riguarda il. LaPresseIl ruolo del terzino è sempre stato considerato come uno di quelli più delicati, soprattutto perché non è mai stato semplice per le grandi squadre trovare giocatori all’altezza. Sono state moltissime infatti le circostanze nelle quali un difensore centrale veniva allargato sulla corsia laterale, con il terzino sinistro che ha dovuto molto spesso essere adattato. Per questo motivo è stato un grandissimo colpo da parte ...