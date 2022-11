Alessia Piperno racconta i giorni di prigionia in Iran | “Ho visto | subito e sentito cose che non dimenticherò mai”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Per la prima volta, a quasi tre settimane dalla liberazione dal carcere di Evin a Teheran e al ritorno in Italia, la travel blogger romanahato nel dettaglio ladi oltre un mese in. E lo ha fatto in una giornata non casuale: esattamente a due mesi dal fermo avvenuto lo scorso 28 settembre, proprio mentre nel Paese dilagavano le proteste del popolo per la morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa dalla polizia moraleiana per aver indossato male il velo. Durante le proteste, le autorità di Teheran hanno ucciso e arrestato centinaia di persone e, tra queste, pure. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A??ss??-???????????? ????????? (@travel.adventure.freedom) Il ...

La travel blogger arrestata e poi liberata in Iran, tornata a scrivere su Instagram per raccontare la sua drammatica vicenda La travel blogger arrestata e poi liberata in Iran, tornata a scrivere su ...Da www.open.onlinee famiglia con roberto gualtieri 5 La travel bloggerdetenuta per 45 giorni in Iran e rientrata il 10 novembre scorso nella propria abitazione a Roma nel quartiere ...La travel blogger arrestata e poi liberata in Iran, tornata a scrivere su Instagram per raccontare la sua drammatica vicenda ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...