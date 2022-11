Alessia Piperno | la 30enne romana prigioniera in Iran | ‘Ho visto cose terribili | sono stati giorni duri’

(Di lunedì 28 novembre 2022) È stata carcerata inil 28 settembre, latravel blogger, liberata il 10 novembre scorso. A distanza di due mesi esatti da quanto successo, laha deciso di raccontare sui social alcuni momenti della sua esperienza: “Non avevamo fatto nulla per meritarci di essere rinchiusi tra quelle mura, e non posso negare che sianopiù duri della mia vita. Ho, subito e sentito, che non dimenticherò mai, e che un giorno mi daranno la forza per lottare accanto al popoloiano. Al tempo, non avevo partecipato alle proteste, perché ci era stato sconsigliato, e il rumore degli spari, mi metteva paura. Adesso è diverso”. Un ricordo che la abbandonerà ...

Dopo quasi tre settimane dalla liberazione dal carcere di Evin, in Iran,torna a scrivere sui social, con un post per ringraziare amici e follower del supporto e per essere stati ..."Sono fortunata, siamo fortunati, e credetemi non è scontato. Come non lo è la nostra libertà".torna a parlare al suo pubblico su Instagram. E lo fa aprendo una scatola di drammatici ricordi. Racconta, in un lungo post affidato al social, della prigionia nel carcere di Evin, a ...Alessia Piperno ha raccontato per la prima volta pubblicamente la sua prigionia in Iran nel terribile carcere di Evin, a Teheran: “Adesso sono ...Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.